Попова (Смолина) Лидия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения12.01.1940
Дата смерти02.10.2021
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1940
Отец: Смолин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1966
Сын: Попов Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Попов Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Утенкова Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Попов Георгий Григорьевич
Смерть
02.10.2021
Бичура, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия