Попова (Смолина) Лидия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Смолина) Лидия Григорьевна

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Место рождения

Малый Куналей, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

12.01.1940

Дата смерти

02.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1940

Отец: Смолин Григорий

Мать: не указана

Малый Куналей, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
07.07.1966

Сын: Попов Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Попов Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Утенкова Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Попов Георгий Григорьевич

Смерть
02.10.2021
Бичура, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия