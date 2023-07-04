Попов Владимир Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1966
Рождение ребёнка
01.02.1989
Дочь: Попова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Багаль Наталия Николаевна
Бичура, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
15.04.1996
Дочь: Попова Кристина Владимировна
Мать ребёнка: Багаль Наталия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Маргарита Владимировна
Мать ребёнка: не указана