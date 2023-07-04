Попов Владимир Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Владимир Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1966

Отец: Попов Георгий Григорьевич

Мать: Попова Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
01.02.1989

Дочь: Попова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Багаль Наталия Николаевна

Бичура, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
15.04.1996

Дочь: Попова Кристина Владимировна

Мать ребёнка: Багаль Наталия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Маргарита Владимировна

Мать ребёнка: не указана