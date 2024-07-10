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Смолин Семён (Симон) Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Смолин Павел Федотович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бальчиков Инокентий Семёнович

Мать ребёнка: Смолина (Балчугова) Елена Гавриловна

Рождение ребёнка
08.09.1900

Сын: Смолин Григорий Семенович

Мать ребёнка: Смолина (Балчугова) Елена Гавриловна

Малый Куналей, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
04.07.1903

Дочь: Смолина Марфа Симеоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1907

Сын: Смолин Лука Симеонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1909

Дочь: Смолина Ирина Симеоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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