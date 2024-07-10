Смолин Семён (Симон) Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Смолин Павел Федотович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бальчиков Инокентий Семёнович
Мать ребёнка: Смолина (Балчугова) Елена Гавриловна
Рождение ребёнка
08.09.1900
Сын: Смолин Григорий Семенович
Мать ребёнка: Смолина (Балчугова) Елена Гавриловна
Малый Куналей, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
04.07.1903
Дочь: Смолина Марфа Симеоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1907
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1909
Дочь: Смолина Ирина Симеоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно