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Лузин Афанасий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Жена

1897 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1898

Отец: Лузин Андрей Тимофеевич

Мать: Лузина Пелагея Николаевна

Бракосочетание
12.10.1916

Жена: Лузина Екатерина Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.11.1919

Сын: Лузин Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Лузина Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
05.08.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лузина Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лузина Екатерина Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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