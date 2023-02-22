Лузин Афанасий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1898
Отец: Лузин Андрей Тимофеевич
Бракосочетание
12.10.1916
Рождение ребёнка
17.11.1919
Мать ребёнка: Лузина Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.08.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лузина Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лузина Екатерина Фёдоровна
Смерть
Неизвестно