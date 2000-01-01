Лузина (Недошивина) Екатерина Фёдоровна
Место рожденияд.Шилово Богородский район
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
д.Шилово Богородский район
Бракосочетание
12.10.1916
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
17.11.1919
Отец ребёнка: Лузин Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
05.08.1922
Дочь: Анфиса Афанасьевна
Отец ребёнка: Лузин Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Лузин Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Лузин Афанасий Андреевич
Горьковская обл., с. Селитьба
Смерть
Неизвестно