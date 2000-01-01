Лузина (Недошивина) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузина (Недошивина) Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

д.Шилово Богородский район

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Недошивин Фёдор Спиридонович

Мать: Недошивина Варвара Ивановна

д.Шилово Богородский район
Бракосочетание
12.10.1916

Муж: Лузин Афанасий Андреевич

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
17.11.1919

Сын: Лузин Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Лузин Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
05.08.1922

Дочь: Анфиса Афанасьевна

Отец ребёнка: Лузин Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Лузин Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Лузин Афанасий Андреевич

Горьковская обл., с. Селитьба
Смерть
Неизвестно
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