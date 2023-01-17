Лузина Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузина Пелагея Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1888

Отец ребёнка: Лузин Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
28.02.1890

Отец ребёнка: Лузин Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
05.08.1891

Сын: Лузин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Лузин Андрей Тимофеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1894

Сын: Лузин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Лузин Андрей Тимофеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.02.1898

Сын: Лузин Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Лузин Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
25.11.1899

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Лузин Андрей Тимофеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.03.1901

Сын: Лузин Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Лузин Андрей Тимофеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.05.1902

Дочь: Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Лузин Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
23.06.1904

Сын: Лузин Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Лузин Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
24.07.1906

Сын: Лузин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Лузин Андрей Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лузин Андрей Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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