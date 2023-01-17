Лузина Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1888
Отец ребёнка: Лузин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.02.1890
Отец ребёнка: Лузин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.08.1891
Отец ребёнка: Лузин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.01.1894
Отец ребёнка: Лузин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
17.02.1898
Отец ребёнка: Лузин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.11.1899
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Лузин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.03.1901
Отец ребёнка: Лузин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.05.1902
Дочь: Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Лузин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.06.1904
Сын: Лузин Пётр Андреевич
Отец ребёнка: Лузин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.07.1906
Отец ребёнка: Лузин Андрей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно