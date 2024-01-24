Любина жена Петра Любина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Любин Петр
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Любин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марковцева Марфа Петровна
Отец ребёнка: Любин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любин Захар Петрович
Отец ребёнка: Любин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любин Петр
Смерть
Неизвестно