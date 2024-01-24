Любина жена Петра Любина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любина жена Петра Любина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Любин Мануил Петрович

Отец ребёнка: Любин Петр

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Любин Никифор Петрович

Отец ребёнка: Любин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марковцева Марфа Петровна

Отец ребёнка: Любин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любин Захар Петрович

Отец ребёнка: Любин Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любин Петр

Смерть
Неизвестно
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