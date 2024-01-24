Любин Захар Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любин Захар Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Любин Петр

Мать: Любина жена Петра Любина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любина Ефимия Захаровна

Мать ребёнка: Любина Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любин Яков Захарович

Мать ребёнка: Любина Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любин Епифан Захарович

Мать ребёнка: Любина Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любина Матрена Захаровна

Мать ребёнка: Любина Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любина Анисья

Смерть
Неизвестно
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