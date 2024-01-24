Любин Захар Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Любин Петр
Мать: Любина жена Петра Любина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любина Ефимия Захаровна
Мать ребёнка: Любина Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любин Яков Захарович
Мать ребёнка: Любина Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Любина Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любина Матрена Захаровна
Мать ребёнка: Любина Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любина Анисья
Смерть
Неизвестно