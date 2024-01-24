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Любин Никифор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Любин Петр

Мать: Любина жена Петра Любина

Рождение ребёнка
1931

Сын: Любин Анатолий Никифорович

Мать ребёнка: Любина жена Никифора Петровича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любин Савелий Никифорович

Мать ребёнка: Любина жена Никифора Петровича

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любина жена Никифора Петровича

Смерть
1982
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