Любин Никифор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти1982
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Любин Петр
Мать: Любина жена Петра Любина
Рождение ребёнка
1931
Сын: Любин Анатолий Никифорович
Мать ребёнка: Любина жена Никифора Петровича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любин Савелий Никифорович
Мать ребёнка: Любина жена Никифора Петровича
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982