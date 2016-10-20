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Дорофеев Николай Фёдорович

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Место рождения

Кутейниково

Дата рождения

20.01.1949

Дата смерти

20.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1949

Отец: не указан

Мать: Дорофеева Матрёна Степановна

Место жительства
С 1949
Бракосочетание
Между 1971 и 1976

Жена: Дорофеева Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
22.04.1976

Дочь: Дорофеева Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Дорофеева Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
26.06.1979

Сын: Дорофеев Максим Николаевич

Мать ребёнка: Дорофеева Надежда Ивановна

Смерть
20.10.2016
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