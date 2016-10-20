Дорофеев Николай Фёдорович
Место рождения
Дата рождения20.01.1949
Дата смерти20.10.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1949
Отец: не указан
Место жительства
С 1949
Бракосочетание
Между 1971 и 1976
Рождение ребёнка
22.04.1976
Дочь: Дорофеева Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Дорофеева Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
26.06.1979
Сын: Дорофеев Максим Николаевич
Мать ребёнка: Дорофеева Надежда Ивановна
Смерть
20.10.2016