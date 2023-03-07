Дорофеева Матрёна Степановна
Место рождения
Дата рождения18.05.1912
Дата смерти08.03.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1912
Отец: Дорофеев Степан Андреевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1912
Рождение ребёнка
20.01.1949
Сын: Дорофеев Николай Фёдорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.06.1954
Дочь: Чаленко Маида Фёдоровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
08.03.1993