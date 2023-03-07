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Дорофеева Матрёна Степановна

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Место рождения

Воздвижевка

Дата рождения

18.05.1912

Дата смерти

08.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1912

Отец: Дорофеев Степан Андреевич

Мать: не указана

Место жительства
С 1912
Рождение ребёнка
20.01.1949

Сын: Дорофеев Николай Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.06.1954

Дочь: Чаленко Маида Фёдоровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
08.03.1993
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