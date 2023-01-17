Дорофеева Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.09.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1955
Бракосочетание
Между 1971 и 1976
Рождение ребёнка
22.04.1976
Дочь: Дорофеева Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Дорофеев Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
26.06.1979
Сын: Дорофеев Максим Николаевич
Отец ребёнка: Дорофеев Николай Фёдорович