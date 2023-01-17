Дорофеева Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеева Надежда Ивановна

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Место рождения

Запорожье

Дата рождения

07.09.1955

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1955
Бракосочетание
Между 1971 и 1976

Муж: Дорофеев Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
22.04.1976

Дочь: Дорофеева Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Дорофеев Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
26.06.1979

Сын: Дорофеев Максим Николаевич

Отец ребёнка: Дорофеев Николай Фёдорович

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