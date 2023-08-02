Корсунова (Михеева) Асидора Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова (Михеева) Асидора Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1873

Дочь: Платонаида Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Корсунов Пантелеймон Лаврентьевич

ГАДО , ф-265-1-2 / стр.№ 16 / , м/к - 1873г. / зап.№ 21 / Троицкая церковь Изюмского уезда
Рождение ребёнка
28.02.1875

Сын: Корсунов Феофан Пантелеймонович

Отец ребёнка: Корсунов Пантелеймон Лаврентьевич

ГАДО , Ф-265-1-3 / лист № 10 / , м/к - 1875г / зап.№ 11 /,. Троицкая Церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Корсун Алексей Пантелеймонович

Отец ребёнка: Корсунов Пантелеймон Лаврентьевич

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Корсунов Федор Пантелеймонович

Отец ребёнка: Корсунов Пантелеймон Лаврентьевич

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсунов Пантелеймон Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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