Корсунов Феофан Пантелеймонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсунов Феофан Пантелеймонович

Корсунов Феофан Пантелеймонович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

28.02.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
28.01.1875
ГАДО , Ф-265-1-3 / лист № 10 / , м/к-1875г. / зап.№ 11 / Троицкая церковт Изюмского уезда слобода Кривая Лука | Godparents:Крестьяне : Иващенко Федор Иванович и Калюжного Афанасия Александровича жена ... Показать все
Рождение
28.02.1875

Отец: Корсунов Пантелеймон Лаврентьевич

Мать: Корсунова Асидора Максимовна

ГАДО , Ф-265-1-3 / лист № 10 / , м/к - 1875г / зап.№ 11 /,. Троицкая Церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close