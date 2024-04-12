Корсунов Феофан Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения28.02.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
28.01.1875
ГАДО , Ф-265-1-3 / лист № 10 / , м/к-1875г. / зап.№ 11 / Троицкая церковт Изюмского уезда слобода Кривая Лука | Godparents:Крестьяне : Иващенко Федор Иванович и Калюжного Афанасия Александровича жена ... Показать все
Рождение
28.02.1875
ГАДО , Ф-265-1-3 / лист № 10 / , м/к - 1875г / зап.№ 11 /,. Троицкая Церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Россия