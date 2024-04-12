(Корсунова) Платонаида Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения20.06.1873
Дата смерти25.03.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1873
ГАДО , ф-265-1-2 / стр.№ 16 / , м/к - 1873г. / зап.№ 21 / Троицкая церковь Изюмского уезда
Крещение
20.07.1873
ГАДО, Ф-265-1-2 / 16 / , м/к - 1873г. / зап.№ 21 / Троицкая церковь Изюмский уезд слобода Кривая Лука
Смерть
25.03.1874
Причина смерти: Болезнь- диарея | ГАДО , Ф-265-1-2 / стр.№ 144 / , м/к-1874г. / зап.№ 11 / Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Похороны
27.03.1874
ГАДО , Ф-265-1-2 / стр.№144 /, м/к 1874г. / зап.№ 11 /,. Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука