(Корсунова) Платонаида Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корсунова) Платонаида Пантелеймоновна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

20.06.1873

Дата смерти

25.03.1874

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1873

Отец: Корсунов Пантелеймон Лаврентьевич

Мать: Корсунова Асидора Максимовна

ГАДО , ф-265-1-2 / стр.№ 16 / , м/к - 1873г. / зап.№ 21 / Троицкая церковь Изюмского уезда
Крещение
20.07.1873
ГАДО, Ф-265-1-2 / 16 / , м/к - 1873г. / зап.№ 21 / Троицкая церковь Изюмский уезд слобода Кривая Лука
Смерть
25.03.1874
Причина смерти: Болезнь- диарея | ГАДО , Ф-265-1-2 / стр.№ 144 / , м/к-1874г. / зап.№ 11 / Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Похороны
27.03.1874
ГАДО , Ф-265-1-2 / стр.№144 /, м/к 1874г. / зап.№ 11 /,. Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
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