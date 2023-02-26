Агрипина Филиппова
Место рожденияд.Сельчанские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804
Отец: Филипп Леонтиев
Мать: не указана
д.Сельчанские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.07.1820
Муж: Михаил Борисов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно