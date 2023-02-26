Агрипина Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгрипина Филиппова

Агрипина Филиппова

avatar

Место рождения

д.Сельчанские Старины Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1786 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: Филипп Леонтиев

Мать: не указана

д.Сельчанские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.07.1820

Муж: Михаил Борисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close