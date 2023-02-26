Иван Власов
Место рожденияд.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1776
Дата смерти20.05.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Власий (Василий) Иванов
Мать: Матрона Матвеева
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1808
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Марфа Кириллова
д.Тимошаты
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Кириллова
Смерть
20.05.1837
д.Тимошаты