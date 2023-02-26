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Иван Власов

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Место рождения

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1776

Дата смерти

20.05.1837

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Власий (Василий) Иванов

Мать: Матрона Матвеева

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1808

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Марфа Кириллова

д.Тимошаты
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Кириллова

Смерть
20.05.1837
д.Тимошаты
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