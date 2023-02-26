Власий (Василий) Иванов
Место рожденияд.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1767
Дата смерти11.10.1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1776
Сын: Иван Власов
Мать ребёнка: Матрона Матвеева
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1799
Сын: Никифор Власов
Мать ребёнка: Матрона Матвеева
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1800
Сын: Николай Власов
Мать ребёнка: Матрона Матвеева
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1802
Дочь: Ульяна Власова
Мать ребёнка: Матрона Матвеева
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Сын: Иоанн Власов
Мать ребёнка: Матрона Матвеева
Рождение ребёнка
05.09.1808
Дочь: Елизавета Власова
Мать ребёнка: Матрона Матвеева
д.Титовская
Смерть
11.10.1842
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.