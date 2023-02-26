Власий (Василий) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власий (Василий) Иванов

Место рождения

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1767

Дата смерти

11.10.1842

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1776

Сын: Иван Власов

Мать ребёнка: Матрона Матвеева

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1799

Сын: Никифор Власов

Мать ребёнка: Матрона Матвеева

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1800

Сын: Николай Власов

Мать ребёнка: Матрона Матвеева

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1802

Дочь: Ульяна Власова

Мать ребёнка: Матрона Матвеева

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Иоанн Власов

Мать ребёнка: Матрона Матвеева

Рождение ребёнка
05.09.1808

Дочь: Елизавета Власова

Мать ребёнка: Матрона Матвеева

д.Титовская
Смерть
11.10.1842
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
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