Кузнецова (Куранова) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Куранова) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

17.10.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1803 г.р.

Мать

Около 1810 г.р.

Муж

Вычислено 1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1833

Отец: Куранов Василий Иванович

Мать: Куранова Мария Кондратьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Стефан Иванович Вереин и казачей артиллерийской команды казака Петра Андреевича Баранова жена Екатерина Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/arch... Показать все
Бракосочетание
06.02.1853 ст.

Муж: Кузнецов Стефан Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Стефан Александрович Кузнецов - 29 лет Невеста: Пелагея Васильевна -19 лет дочь девица отставного казака Василия Ивановича Куранова Поручители: мещанин Андрей Львович Попов, купечески... Показать все
Смерть
Неизвестно
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