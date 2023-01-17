Кузнецова (Куранова) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.10.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1833
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Стефан Иванович Вереин и казачей артиллерийской команды казака Петра Андреевича Баранова жена Екатерина Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/arch... Показать все
Бракосочетание
06.02.1853 ст.
Жених: мещанин Стефан Александрович Кузнецов - 29 лет Невеста: Пелагея Васильевна -19 лет дочь девица отставного казака Василия Ивановича Куранова Поручители: мещанин Андрей Львович Попов, купечески... Показать все
Смерть
Неизвестно