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Кузнецов Стефан Александровна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
06.02.1853 ст.

Жена: Кузнецова Пелагея Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Стефан Александрович Кузнецов - 29 лет Невеста: Пелагея Васильевна -19 лет дочь девица отставного казака Василия Ивановича Куранова Поручители: мещанин Андрей Львович Попов, купечески... Показать все
Смерть
Неизвестно
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