Кузнецов Стефан Александровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1853 ст.
Жених: мещанин Стефан Александрович Кузнецов - 29 лет Невеста: Пелагея Васильевна -19 лет дочь девица отставного казака Василия Ивановича Куранова Поручители: мещанин Андрей Львович Попов, купечески... Показать все
Смерть
Неизвестно