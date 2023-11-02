Сидоров Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Сидорова ?
Ивановское, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Сидорова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова 2
Мать ребёнка: Сидорова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров 1
Мать ребёнка: Сидорова ?
Смерть
Неизвестно