Сидорова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Сидоров Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Сидоров Алексей

Ивановское, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Сидоров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова 2

Отец ребёнка: Сидоров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров 1

Отец ребёнка: Сидоров Алексей

Смерть
Неизвестно
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