Сидорова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Сидоров Алексей
Ивановское, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Сидоров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова 2
Отец ребёнка: Сидоров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров 1
Отец ребёнка: Сидоров Алексей
Смерть
Неизвестно