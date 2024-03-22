Сидоров Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти?.04.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Сидоров Алексей
Мать: Сидорова ?
Рождение ребёнка
20.03.1890
Дочь: Зеленова Мария Петровна
Мать ребёнка: Сидорова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Сидоров Александр Петрович
Мать ребёнка: Сидорова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Сидорова Александра Ивановна
Смерть
?.04.1918