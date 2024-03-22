Сидоров Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоров Петр Алексеевич

Сидоров Петр Алексеевич

avatar

Место рождения

Ивановское, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

?.04.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Сидоров Алексей

Мать: Сидорова ?

Ивановское, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.03.1890

Дочь: Зеленова Мария Петровна

Мать ребёнка: Сидорова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Сидоров Александр Петрович

Мать ребёнка: Сидорова Александра Ивановна

Ивановское, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Сидоров Виктор Петрович

Мать ребёнка: Сидорова Александра Ивановна

Ивановское, город Бор, Нижегородская область
Смерть
?.04.1918
Ивановское, город Бор, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close