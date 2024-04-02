Нуждина Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуждина Вера Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Нуждин Павел

Отец ребёнка: Нуждин Капитон

д. Измайлово, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1927

Сын: Нуждин Борис

Отец ребёнка: Нуждин Капитон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитонова Валентина

Отец ребёнка: Нуждин Капитон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нуждин Юрий

Отец ребёнка: Нуждин Капитон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нуждин Зиновий

Отец ребёнка: Нуждин Капитон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нуждин Николай

Отец ребёнка: Нуждин Капитон

Смерть
Неизвестно
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