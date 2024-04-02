Нуждина Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Нуждин Павел
Отец ребёнка: Нуждин Капитон
д. Измайлово, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1927
Сын: Нуждин Борис
Отец ребёнка: Нуждин Капитон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитонова Валентина
Отец ребёнка: Нуждин Капитон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нуждин Юрий
Отец ребёнка: Нуждин Капитон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нуждин Зиновий
Отец ребёнка: Нуждин Капитон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нуждин Николай
Отец ребёнка: Нуждин Капитон
Смерть
Неизвестно