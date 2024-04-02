Нуждин Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1927
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1927
Отец: Нуждин Капитон
Мать: Нуждина Вера Васильевна
Рождение ребёнка
18.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра Андреевна
Ярославль
Рождение ребёнка
06.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Андреевна
Смерть
1979