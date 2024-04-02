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Нуждин Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1927

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1927

Отец: Нуждин Капитон

Мать: Нуждина Вера Васильевна

Рождение ребёнка
18.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Андреевна

Ярославль
Рождение ребёнка
06.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Андреевна

Смерть
1979
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