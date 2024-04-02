(Мошкина) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мошкина) Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1928

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нуждин Борис

Ярославль
Рождение ребёнка
06.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нуждин Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нуждин Борис

Смерть
1993
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