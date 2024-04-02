(Мошкина) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1928
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нуждин Борис
Ярославль
Рождение ребёнка
06.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нуждин Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нуждин Борис
Смерть
1993