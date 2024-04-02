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Нуждин Павел

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Место рождения

д. Измайлово, Ярославский уезд

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Нуждин Капитон

Мать: Нуждина Вера Васильевна

д. Измайлово, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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