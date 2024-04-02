Харитонова (Нуждина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритонова (Нуждина) Валентина

Харитонова (Нуждина) Валентина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нуждин Капитон

Мать: Нуждина Вера Васильевна

Рождение ребёнка
17.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close