Булохова Домника Иванова
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.02.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.11.1897
Сын: Булохов Иоанн Ефимов
Отец ребёнка: Булохов Ефимий Корнилиев
Рождение ребёнка
06.02.1899
Отец ребёнка: Булохов Ефимий Корнилиев
Рождение ребёнка
04.10.1900
Дочь: Пелагея Ефимова
Отец ребёнка: Булохов Ефимий Корнилиев
Рождение ребёнка
25.01.1903
Отец ребёнка: Булохов Ефимий Корнилиев
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Мария Ефимова
Отец ребёнка: Булохов Ефимий Корнилиев
Рождение ребёнка
27.05.1906
Отец ребёнка: Булохов Ефимий Корнилиев
Смерть
Неизвестно