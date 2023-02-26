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Булохова Домника Иванова

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: ?

Мать: ?

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1897

Муж: Булохов Ефимий Корнилиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.11.1897

Сын: Булохов Иоанн Ефимов

Отец ребёнка: Булохов Ефимий Корнилиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1899

Сын: Булохов Дмитрий Ефимов

Отец ребёнка: Булохов Ефимий Корнилиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1900

Дочь: Пелагея Ефимова

Отец ребёнка: Булохов Ефимий Корнилиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1903

Сын: Булохов Григорий Ефимов

Отец ребёнка: Булохов Ефимий Корнилиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Мария Ефимова

Отец ребёнка: Булохов Ефимий Корнилиев

Рождение ребёнка
27.05.1906

Сын: Булохов Никита Ефимов

Отец ребёнка: Булохов Ефимий Корнилиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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