Евдокия Михайлова
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Михаил Евстафиев
Мать: Евдокия Семёнова
Бракосочетание
23.05.1860
Муж: Федосеенков Иван ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1871
Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1874
Дочь: Домника Иоаннова
Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст
д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1874
Сын: Даниил Иванов
Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1877
Дочь: Улита Иоаннова
Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1878
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1878
Сын: Сергей Иванов
Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст
д.Трубки (Сутоки тоже) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1880
Дочь: Домника мл.
Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст
д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно