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Евдокия Михайлова

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Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Михаил Евстафиев

Мать: Евдокия Семёнова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.05.1860

Муж: Федосеенков Иван ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1871

Сын: Малыгин Алексей Иванов

Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1874

Дочь: Домника Иоаннова

Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст

д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1874

Сын: Даниил Иванов

Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1877

Дочь: Улита Иоаннова

Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1878

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1878

Сын: Сергей Иванов

Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст

д.Трубки (Сутоки тоже) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1880

Дочь: Домника мл.

Отец ребёнка: Федосеенков Иван ст

д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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