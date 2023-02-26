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Даниил Иванов

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.12.1874

Дата смерти

14.07.1878

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1874

Отец: Федосеенков Иван ст

Мать: Евдокия Михайлова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.07.1878
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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