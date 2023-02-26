Даниил Иванов
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.12.1874
Дата смерти14.07.1878
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1874
Отец: Федосеенков Иван ст
Мать: Евдокия Михайлова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.07.1878
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище