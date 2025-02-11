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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Волков Яков Дмитриев1793 г.р.
Дети
Волков Матвей Яковлев1820 г.р.
Волков Андрей Яковлев1821 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Яков Дмитриев

Рождение ребёнка
1820

Сын: Волков Матвей Яковлев

Отец ребёнка: Волков Яков Дмитриев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1821

Сын: Волков Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Волков Яков Дмитриев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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