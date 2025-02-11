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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Волков Яков Дмитриев1793 г.р.
Дети
Волков Матвей Яковлев1820 г.р.
Волков Андрей Яковлев1821 г.р.
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Яков Дмитриев
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Волков Яков Дмитриев
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Волков Яков Дмитриев
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно