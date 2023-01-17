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Волков Яков Дмитриев

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1775 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Волков Дмитрий

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Волков Матвей Яковлев

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Волков Андрей Яковлев

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1847
Левашовка, Новодевичий район
Переведен
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Переведён в Левашовку. по прошлой переписи 42,5
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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