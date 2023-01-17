Волков Яков Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Волков Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1847
Левашовка, Новодевичий район
Переведен
Место жительства
1850
Переведён в Левашовку. по прошлой переписи 42,5
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно