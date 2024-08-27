Шишкин Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1902
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1902
Отец: Шишкин Павел
Мать: Зинаша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ненила Федоровна
Рождение ребёнка
04.08.1927
Дочь: Судакова (Шишкина) Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Ненила Федоровна
Рождение ребёнка
20.10.1929
Мать ребёнка: Ненила Федоровна
Рождение ребёнка
19.12.1934
Сын: Шишкин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Ненила Федоровна
Рождение ребёнка
01.01.1938
Дочь: Кислякова (Шишкина) Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Ненила Федоровна
Рождение ребёнка
28.07.1940
Мать ребёнка: Ненила Федоровна