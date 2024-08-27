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Шишкин Михаил Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1902

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

VZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1902

Отец: Шишкин Павел

Мать: Зинаша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ненила Федоровна

Рождение ребёнка
04.08.1927

Дочь: Судакова (Шишкина) Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Ненила Федоровна

Рождение ребёнка
20.10.1929

Сын: Шишкин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ненила Федоровна

Рождение ребёнка
19.12.1934

Сын: Шишкин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Ненила Федоровна

Рождение ребёнка
01.01.1938

Дочь: Кислякова (Шишкина) Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Ненила Федоровна

Рождение ребёнка
28.07.1940

Сын: Шишкин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Ненила Федоровна

Смерть
1983

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