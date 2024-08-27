Ненила Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти11.02.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1927
Дочь: Судакова (Шишкина) Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Шишкин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
20.10.1929
Отец ребёнка: Шишкин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
19.12.1934
Сын: Шишкин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Шишкин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
01.01.1938
Дочь: Кислякова (Шишкина) Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Шишкин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
28.07.1940
Отец ребёнка: Шишкин Михаил Павлович
Смерть
11.02.1944