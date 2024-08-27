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Ненила Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

11.02.1944

Пол

Женский

Добавил:

VZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Михаил Павлович

Рождение ребёнка
04.08.1927

Дочь: Судакова (Шишкина) Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Шишкин Михаил Павлович

Рождение ребёнка
20.10.1929

Сын: Шишкин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Шишкин Михаил Павлович

Рождение ребёнка
19.12.1934

Сын: Шишкин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Шишкин Михаил Павлович

Рождение ребёнка
01.01.1938

Дочь: Кислякова (Шишкина) Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Шишкин Михаил Павлович

Рождение ребёнка
28.07.1940

Сын: Шишкин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Шишкин Михаил Павлович

Смерть
11.02.1944

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