Зинаша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинаша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

VZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брыль (Шишкина) Феня Павловна

Отец ребёнка: Шишкин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левина (Шишкина) Нина Павловна

Отец ребёнка: Шишкин Павел

Рождение ребёнка
19.01.1902

Сын: Шишкин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Шишкин Павел

Рождение ребёнка
30.06.1904

Сын: Шишкин Роман Павлович

Отец ребёнка: Шишкин Павел

Рождение ребёнка
07.01.1907

Сын: Шишкин Петр Павлович

Отец ребёнка: Шишкин Павел

Рождение ребёнка
1910

Сын: Шишкин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Шишкин Павел

Смерть
1955

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