Зинаша
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брыль (Шишкина) Феня Павловна
Отец ребёнка: Шишкин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левина (Шишкина) Нина Павловна
Отец ребёнка: Шишкин Павел
Рождение ребёнка
19.01.1902
Отец ребёнка: Шишкин Павел
Рождение ребёнка
30.06.1904
Отец ребёнка: Шишкин Павел
Рождение ребёнка
07.01.1907
Сын: Шишкин Петр Павлович
Отец ребёнка: Шишкин Павел
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Шишкин Павел
Смерть
1955