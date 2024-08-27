Шишкин Роман Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкин Роман Павлович

Шишкин Роман Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1904

Дата смерти

16.06.1971

Пол

Мужской

Добавил:

VZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1904

Отец: Шишкин Павел

Мать: Зинаша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Василий Романович

Мать ребёнка: Ариша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ариша

Рождение ребёнка
21.11.1929

Дочь: (Шишкина) Татьяна Романовна

Мать ребёнка: Ариша

Рождение ребёнка
25.03.1931

Сын: Шишкин Иван Романович

Мать ребёнка: Ариша

Рождение ребёнка
17.10.1939

Дочь: Клавдия Романовна

Мать ребёнка: Ариша

Смерть
16.06.1971

Мы используем куки для улучшения работы сайта.