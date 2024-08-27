Шишкин Роман Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1904
Дата смерти16.06.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1904
Отец: Шишкин Павел
Мать: Зинаша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ариша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ариша
Рождение ребёнка
21.11.1929
Дочь: (Шишкина) Татьяна Романовна
Мать ребёнка: Ариша
Рождение ребёнка
25.03.1931
Мать ребёнка: Ариша
Рождение ребёнка
17.10.1939
Дочь: Клавдия Романовна
Мать ребёнка: Ариша
Смерть
16.06.1971