Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиМежду 1845 и 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Бракосочетание
До 1823
Муж: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Екатерина / Катерина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Неофит Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кирилл Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 26 лет, муж - Михайло Иванович, 25 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Ко... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1835
Дочь: Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 34, муж - Михаил Иванович, 35 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 49, вдова Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведо... Показать все
Смерть
Между 1845 и 1870