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Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Между 1845 и 1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Бракосочетание
До 1823

Муж: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Екатерина / Катерина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Неофит Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кирилл Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Упоминание
1830
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1830 возраст - 26 лет, муж - Михайло Иванович, 25 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Ко... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1835

Дочь: Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 34, муж - Михаил Иванович, 35 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д... Показать все
Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 49, вдова Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведо... Показать все
Смерть
Между 1845 и 1870
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