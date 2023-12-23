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Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Между 1840 и 1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1822

Жена: Неизвестно Дмитриевна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Пелагея Степановна

Бракосочетание
До 1823

Жена: Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Екатерина / Катерина Михайловна

Мать ребёнка: Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Неофит Михайлович

Мать ребёнка: Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кирилл Михайлович

Мать ребёнка: Пелагея Степановна

Упоминание
1830
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1830 возраст - 25 лет, зять Дмитрия Ларионовича, жена - Пелагея Степановна, 26 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1835

Дочь: Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Пелагея Степановна

Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 35, зять Дмитрия Ларионовича и Анны Филипповны, жена - Пелагея Степановна, 34 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив... Показать все
Смерть
Между 1840 и 1845
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