Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиМежду 1840 и 1845
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1822
Жена: Неизвестно Дмитриевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Пелагея Степановна
Бракосочетание
До 1823
Жена: Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Екатерина / Катерина Михайловна
Мать ребёнка: Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Неофит Михайлович
Мать ребёнка: Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кирилл Михайлович
Мать ребёнка: Пелагея Степановна
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 25 лет, зять Дмитрия Ларионовича, жена - Пелагея Степановна, 26 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1835
Дочь: Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Пелагея Степановна
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 35, зять Дмитрия Ларионовича и Анны Филипповны, жена - Пелагея Степановна, 34 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив... Показать все
Смерть
Между 1840 и 1845