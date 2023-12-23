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Любовь Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1831 и 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1805 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1831 и 1835

Отец: Михаил Иванович

Мать: Пелагея Степановна

Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 9 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости (росп... Показать все
Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 10 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомости (... Показать все
Смерть
Неизвестно
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