Кирилл Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Михаил Иванович
Мать: Пелагея Степановна
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 1 год Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты документов... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 10 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости (рос... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 15 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомости (... Показать все
Смерть
Неизвестно