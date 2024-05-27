Мясников Савва Иванов/ Иоанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Мясникова) Анна Ст. Савина
Мать ребёнка: Мясникова (Менщикова) Дарья Афонасьева
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Мясникова) Анна Мл. Савина
Мать ребёнка: Мясникова (Менщикова) Дарья Афонасьева
Рождение ребёнка
1747
Сын: Мясников Степан Степан/ Стефан Савин
Мать ребёнка: Мясникова (Менщикова) Дарья Афонасьева
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Мясникова (Менщикова) Дарья Афонасьева
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Мясникова (Менщикова) Дарья Афонасьева
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Мясникова) Степанида Савина
Мать ребёнка: Мясникова (Менщикова) Дарья Афонасьева
Смерть
Неизвестно