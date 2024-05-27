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Мясников Савва Иванов/ Иоанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Мясников Иван Иван/ Иоан Афонасьев

Мать: (Мясникова) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясникова (Менщикова) Дарья Афонасьева

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Мясникова) Анна Ст. Савина

Мать ребёнка: Мясникова (Менщикова) Дарья Афонасьева

Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Мясникова) Анна Мл. Савина

Мать ребёнка: Мясникова (Менщикова) Дарья Афонасьева

Рождение ребёнка
1747

Сын: Мясников Степан Степан/ Стефан Савин

Мать ребёнка: Мясникова (Менщикова) Дарья Афонасьева

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Мясников Тимофей Савин

Мать ребёнка: Мясникова (Менщикова) Дарья Афонасьева

Рождение ребёнка
1753

Сын: Мясников Антипа Савин

Мать ребёнка: Мясникова (Менщикова) Дарья Афонасьева

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Мясникова) Степанида Савина

Мать ребёнка: Мясникова (Менщикова) Дарья Афонасьева

Смерть
Неизвестно

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