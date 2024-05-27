Мясникова (Менщикова) Дарья Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Мясникова) Анна Ст. Савина
Отец ребёнка: Мясников Савва Иванов/ Иоанов
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Мясникова) Анна Мл. Савина
Отец ребёнка: Мясников Савва Иванов/ Иоанов
Рождение ребёнка
1747
Сын: Мясников Степан Степан/ Стефан Савин
Отец ребёнка: Мясников Савва Иванов/ Иоанов
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Мясников Савва Иванов/ Иоанов
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Мясников Савва Иванов/ Иоанов
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Мясникова) Степанида Савина
Отец ребёнка: Мясников Савва Иванов/ Иоанов
Смерть
Неизвестно