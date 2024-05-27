Мясникова (Менщикова) Дарья Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова (Менщикова) Дарья Афонасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Савва Иванов/ Иоанов

Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Мясникова) Анна Ст. Савина

Отец ребёнка: Мясников Савва Иванов/ Иоанов

Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Мясникова) Анна Мл. Савина

Отец ребёнка: Мясников Савва Иванов/ Иоанов

Рождение ребёнка
1747

Сын: Мясников Степан Степан/ Стефан Савин

Отец ребёнка: Мясников Савва Иванов/ Иоанов

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Мясников Тимофей Савин

Отец ребёнка: Мясников Савва Иванов/ Иоанов

Рождение ребёнка
1753

Сын: Мясников Антипа Савин

Отец ребёнка: Мясников Савва Иванов/ Иоанов

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Мясникова) Степанида Савина

Отец ребёнка: Мясников Савва Иванов/ Иоанов

Смерть
Неизвестно

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