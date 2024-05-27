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Мясников Иван Иван/ Иоан Афонасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: Мясников Афонасий

Мать: (Мясникова) Марья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мясникова) Ирина

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1705

Сын: Мясников Григорий Иванов/ Иоанов

Мать ребёнка: (Мясникова) Ирина

Рождение ребёнка
1707

Дочь: (Мясникова) Марфа Иванова/ Иоанова

Мать ребёнка: (Мясникова) Ирина

Рождение ребёнка
1714

Сын: Мясников Савва Иванов/ Иоанов

Мать ребёнка: (Мясникова) Ирина

Рождение ребёнка
1719

Сын: Мясников Спиридон Иванов/ Иоанов

Мать ребёнка: (Мясникова) Ирина

Рождение ребёнка
1725

Сын: Мясников Яков Иванов/ Иоанов

Мать ребёнка: (Мясникова) Ирина

Смерть
1760

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