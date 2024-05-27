Мясников Иван Иван/ Иоан Афонасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
Дата смерти1760
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: Мясников Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Мясникова) Ирина
Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1705
Сын: Мясников Григорий Иванов/ Иоанов
Мать ребёнка: (Мясникова) Ирина
Рождение ребёнка
1707
Дочь: (Мясникова) Марфа Иванова/ Иоанова
Мать ребёнка: (Мясникова) Ирина
Рождение ребёнка
1714
Сын: Мясников Савва Иванов/ Иоанов
Мать ребёнка: (Мясникова) Ирина
Рождение ребёнка
1719
Сын: Мясников Спиридон Иванов/ Иоанов
Мать ребёнка: (Мясникова) Ирина
Рождение ребёнка
1725
Сын: Мясников Яков Иванов/ Иоанов
Мать ребёнка: (Мясникова) Ирина
Смерть
1760