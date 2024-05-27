Мясников Спиридон Иванов/ Иоанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Ромашева (Мясникова) Ульяна Спиридонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Глинских (Мясникова) Орина Спиридонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: (Мясникова) Анна Спиридонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Мясников Алексей Спиридонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1758