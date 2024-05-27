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Мясников Спиридон Иванов/ Иоанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Мясников Иван Иван/ Иоан Афонасьев

Мать: (Мясникова) Ирина

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Ромашева (Мясникова) Ульяна Спиридонова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Глинских (Мясникова) Орина Спиридонова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1742

Дочь: (Мясникова) Анна Спиридонова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Мясников Алексей Спиридонов

Мать ребёнка: не указана

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Мясников Тит Спиридонов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1758

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