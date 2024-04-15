Щербаков Яков Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.01.1896 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9SM-N?i=396&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
28.03.1898 ст.
Дочь: Матрона Яковлевна
Мать ребёнка: Щербакова Домна Николаевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z7-P?i=84&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
20.07.1898 ст.
Илья Павлович Денисенко
Восприемник
06.05.1899 ст.
Гликерия Петровна Кулагина
Восприемник
11.06.1900 ст.
Акилина Денисовна Куксенко
Рождение ребёнка
22.07.1901 ст.
Сын: Щербаков Трофим Яковлевич
Мать ребёнка: Щербакова Домна Николаевна
Рождение ребёнка
11.07.1902 ст.
Дочь: Щербакова Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Щербакова Домна Николаевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS3-H?i=559&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
24.09.1902 ст.
Ефросиния Денисовна Куксенко
Восприемник
05.12.1904 ст.
Савва Денисович Кукса
Рождение ребёнка
27.11.1906 ст.
Мать ребёнка: Щербакова Домна Николаевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4Y-H?i=889&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
12.07.1907 ст.
Михаил Денисович Кукса
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно