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Щербаков Яков Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1896 ст.

Жена: Щербакова Домна Николаевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9SM-N?i=396&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
28.03.1898 ст.

Дочь: Матрона Яковлевна

Мать ребёнка: Щербакова Домна Николаевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z7-P?i=84&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
20.07.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Илья Павлович Денисенко
Восприемник
06.05.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Гликерия Петровна Кулагина
Восприемник
11.06.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Акилина Денисовна Куксенко
Рождение ребёнка
22.07.1901 ст.

Сын: Щербаков Трофим Яковлевич

Мать ребёнка: Щербакова Домна Николаевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
11.07.1902 ст.

Дочь: Щербакова Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Щербакова Домна Николаевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS3-H?i=559&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
24.09.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефросиния Денисовна Куксенко
Восприемник
05.12.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Савва Денисович Кукса
Рождение ребёнка
27.11.1906 ст.

Сын: Щербаков Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Щербакова Домна Николаевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4Y-H?i=889&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
12.07.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Михаил Денисович Кукса
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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