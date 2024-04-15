Щербаков Яков Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Яков Яковлевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

27.11.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1906 ст.

Отец: Щербаков Яков Лукич

Мать: Щербакова Домна Николаевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4Y-H?i=889&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
28.11.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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