Щербакова Ольга Яковлевна
Место рождения
Дата рождения11.07.1902 ст.
Дата смерти24.07.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1902 ст.
Отец: Щербаков Яков Лукич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS3-H?i=559&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
12.07.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
24.07.1902 ст.
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7Z-3?i=613&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
25.07.1902 ст.
на кладбище д. Кровной