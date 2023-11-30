Щербаков Трофим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения22.07.1901 ст.
Дата смерти13.08.1901 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1901 ст.
Отец: Щербаков Яков Лукич
Крещение
23.07.1901 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Никита Федорович Щербаков, Вера Николаевна Котенко
Смерть
13.08.1901 ст.
Причина смерти: слаборожден
Похороны
14.08.1901 ст.
На кладбище д. Кровной