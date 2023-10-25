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Оборин Федор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1842

Отец: Оборин Петр Николаевич

Мать: Оборина Ирина Васильевна

https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/443736 Сын отставного солдата
Рождение ребёнка
14.03.1883 ст.

Сын: Оборин Алексей Федорович

Мать ребёнка: Оборина Александра Алексеевна

Трухинята, Пермский муниципальный район, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/186734 Восприемники: Федору сын Федор (Оборин Федор Федорович) и крестьянская девица Оборина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оборин Федор Федорович

Мать ребёнка: Оборина Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оборина Александра Алексеевна

!Оборина Александра из д.Семино вышла замуж за Оборина Федора из д.Трухинята
Смерть
Неизвестно
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