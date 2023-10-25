Оборин Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1842
Отец: Оборин Петр Николаевич
Мать: Оборина Ирина Васильевна
https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/443736 Сын отставного солдата
Рождение ребёнка
14.03.1883 ст.
Мать ребёнка: Оборина Александра Алексеевна
Трухинята, Пермский муниципальный район, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/186734 Восприемники: Федору сын Федор (Оборин Федор Федорович) и крестьянская девица Оборина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Оборина Александра Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
!Оборина Александра из д.Семино вышла замуж за Оборина Федора из д.Трухинята
Смерть
Неизвестно